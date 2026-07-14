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Crimen aclarado en Paysandú: dos hombres condenados a 15 años de prisión por matar a vecino

El hombre fue hallado muerto en la tarde del pasado jueves 9 de julio en la casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el suroeste de la ciudad.

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Fue aclarado el crimen ocurrido el pasado jueves 9 de julio en Paysandú y dos hombres fueron condenados a 15 años de prisión.

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, dijo en conferencia de prensa que la investigación determinó que el hombre, de 70 años, murió por fuertes golpes en la cabeza y que vivía solo.

Por su parte, la fiscal Cecilia Irigoyen, dijo que no encontraron heridas de arma de fuego ni de objetos cortantes. La hipótesis que manejan es que los delincuentes ingresaron por el muro lindero de una vivienda abandonada y rompieron una malla sombra.

"Lo curioso del caso es que una de las personas era vecino y siempre iba, tenía buena relación con la víctima, le daba para hacer mandados (...) no tenía motivo para el cual ingresar allí de esa manera. Hubo una lucha con ellos (...) y los imputados admitieron su participación en estos hechos y admitieron haberlo golpeado", señaló.

El hombre fue hallado muerto en la tarde del pasado jueves 9 de julio en la casa ubicada en Artigas y Ledesma, en el suroeste de la ciudad.

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