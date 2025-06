Creación Ministerio de Justicia: "Mientras no se meta en nuestra competencia, ningún problema", dijo presidente de SCJ

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jhon Pérez, participó del seminario y fue contundente sobre la creación del Ministerio de Justicia “que no se meta en nuestra competencia”, señaló. Además, planteó instalar un juzgado en Ciudad del Plata, San José.

"Por ahora no hay ninguna postura, hay que ver qué proyecto hay y todo, mientras no se meta con la competencia de nosotros, no hay ningún problema".