Cosse: "Yo creo que este juicio político, que tiene como destino destituirme, es una barbaridad para la democracia"

Cosse reflexionó este miércoles sobre la decisión, que se adoptó con los votos de la coalición de gobierno. “Esta es una acción que no es aislada”, indicó la jefa comunal y recordó los ataques que recibió durante la pasada campaña electoral. “La coalición me atacó, incluso ministros del gobierno que ya estaba instalado”, afirmó.

También se refirió al tema Antel. “La presente administración de Antel ha intentado generar una opereta política, judicializando algo que no tiene ningún norte, a través de una pseudo auditoría”, sostuvo.

Cosse dijo que el trámite de juicio político “es algo totalmente fuera de lugar”, porque afirma que ni ella ni la Intendencia han cometido ninguna falta legal ni violación de la Constitución.

“Acá nosotros hemos actuado siempre ajustado a derecho y si algo caracteriza a la Intendencia además es la transparencia, dicho por organismos certificadores ni siquiera por nosotros”, acotó.

“Yo creo que este juicio político que tiene como destino destituirme es una barbaridad para la democracia” y “es parte de una serie de ataques que se dan contra mí”, enfatizó. “No me voy a distraer, que pretenden distraernos de lo importante, yo no me voy a dejar distraer, ni voy a dejar de trabajar”, agregó.

La intendenta agradeció la solidaridad recibida desde el Frente Amplio y de otras filas políticas, y apuntó: “yo no voy a dejar de decir las cosas que pienso que están mal”. “Estamos viviendo el peor caso de corrupción en la historia del Uruguay, y no nos podemos dejar distraer de eso, de la corrupción y de la falta de transparencia”.

“Estoy absolutamente tranquila”, afirmó. Adelantó que presentará sus descargos por escrito en el plazo legal de diez días hábiles. Además, dijo que el planteo de los senadores del Frente Amplio en la Comisión de Constitución era archivar la denuncia de la Junta Departamental, pero la coalición aprobó dar inicio al trámite de juicio político.