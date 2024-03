Cosse: "Yamandú sería un excelente vicepresidente y si me toca salir segunda, encantada sería la vicepresidenta"

“Si me toca ganar, creo que Yamandú (Orsi) sería un excelente vicepresidente , y si me toca salir segunda encantada sería la vicepresidenta. O sea, si el Frente Amplio lo decide. Yo no voy a imponerle al Frente Amplio ninguna condición”, dijo Cosse en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Allí se la consultó sobre la “suspicacia” que genera el hecho de haber pedido licencia en la Intendencia y no renunciar, en el entendido de que podría decidir volver al gobierno de Montevideo y no ser candidata a la Vicepresidencia en una eventual fórmula con Yamandú Orsi (el precandidato que lidera en las encuestas dentro del FA) o quien gane la interna.

“Esos son inventos. Absolutamente. Hay que ser suspicaz, pero no tanto. Esos son inventos, porque también he dicho muchas veces que voy a hacer siempre lo que el Frente Amplio decida”, respondió Cosse.

“En toda mi trayectoria he estado siempre donde los frenteamplistas quieren que esté. Siempre acompaño al Frente Amplio, no me apresuro”, agregó, en referencia a no cruzar puentes antes de llegar a ellos.

“Esas cuestiones no están en mi cabeza ahora, porque empecé la campaña”, dijo la precandidata, ante la posibilidad de volver a la Intendencia e ir por la reelección en Montevideo.

“Estas son las cosas que distraen”, agregó.