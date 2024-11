Cosse: "Voy a poner el eje no en de qué partido es cada parlamentario, sino qué proyecto llevamos adelante"

“Mi equipo está haciendo un trabajo de detalle sobre una cantidad de aspectos legislativos que voy a ir dando a conocer”, señaló. En esa línea, dijo que están considerando qué proyectos deben tenerse en cuenta, según el programa de campaña del Frente Amplio, por ejemplo.

“Estamos haciendo un análisis de qué necesita proyecto y qué no. Por otro lado, creo que hay temas nuevos que vamos a tener que incorporar en el estudio del Parlamento. Uno es la Inteligencia Artificial en varios aspectos. Me parece importante que el Parlamento se acerque a la ciencia. Me parece importante también que el Parlamento se acerque a promover esquemas de datos abiertos. Me parece que es un camino importante que tenemos que impulsar”, agregó.

Sobre quienes estarán en su equipo oficial, Cosse explicó que acompañará las definiciones a nivel gobierno para “saber cómo queda el equipo en el Parlamento”.

Al ser consultada sobre la tarea parlamentaria de generar acuerdos y su experiencia previa en cargos ejecutivos, respondió que “quien conciba a la gestión como una secuencia de órdenes, nunca gestionó o nunca trabajó o nunca estuvo a cargo de ningún proyecto. Porque cuando uno lleva adelante un proyecto, por supuesto que trae objetivos que después son acordados en un equipo. Mi costumbre es formar parte de los equipos, acordar los objetivos y después cumplirlos. Y no formar parte en la primera reunión y después desaparecer”.

“Yo voy a poner el eje no en de qué partido es cada parlamentario, sino qué proyecto llevamos adelante. Venimos a unir, y la forma de unir es centrarnos en los proyectos y manejarlos con respeto”, aseguró.

Cosse también fue consultada sobre la bancada bicameral femenina y afirmó que le gustaría reeditarla.