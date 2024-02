Cosse sobre Venezuela: se dirigió al gobierno uruguayo y dijo "que vayan a la ONU"

En ese sentido, agregó que se debe las autoridades del país deben pronunciarse en ámbitos internacionales: “Si tienen algo para hacer con respecto a otros países, son gobierno. Que lo hagan ahora, que vayan a la ONU, que hagan planteos, que hagan política en serio”.

“Usted me dice, ¿quiere para el Uruguay la inhabilitación de políticos? Por supuesto que no. Yo luché contra eso. Eso es lo que hizo la dictadura en Uruguay”, afirmó y remarcó: “Acá lo que pretenden es que yo me ponga a hablar de otra cosa y yo quiero hablar del Uruguay. Los que me preguntan eso, no quieren hablar del Uruguay. Yo quiero hablar del Uruguay”.