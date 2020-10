Cosse tendrá gabinete paritario y político; pidió nombres a todos los sectores del FA

“Estamos hablando con todos los sectores del Frente Amplio, los que tienen representación en la Junta y los que no”, enfatizó Cosse tras reunirse este viernes con el intendente Christian Di Candia.

“Hagan sugerencias, planteen los nombres, planteen temas y después lo vamos a analizar, y vamos a conformar un equipo de todo el Frente Amplio, que lo sintamos así”, les dijo a todos los sectores.

“Lo que no voy a hacer es manosear nombres. Por lo tanto, hasta que no esté definido el equipo no voy a hablar de ningún nombre, porque yo todavía no vi toda la lista de nombres”, indicó.

Cosse reiteró que será un gabinete paritario y que trabajará con todos los alcaldes “no importa de qué partido sean”.

La intendenta electa se reunió con el actual jefe comunal de Montevideo para comenzar a planificar la transición. Acordaron que tuviera un despacho en el Palacio Municipal para poder trabajar desde ahí en este período.