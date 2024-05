Cosse: "Que el presidente de un partido político intente presionar a la Justicia es un hecho grave"

“Verdaderamente, creo que la ciudadanía no es lo que espera, ni lo que se merece de la política ni de los políticos“, sostuvo.

Seguí leyendo Cosse respondió a Lacalle: "Se ve un grado de violencia que no estábamos acostumbrados"

“He visto que el Partido Nacional intenta cerrar estos temas o da por cerrado estos temas con renuncias“, afirmó la precandidata. Recordó la entrega del pasaporte a Sebastián Marset; la reunión de los entonces subsecretarios de Interior, Guillermo Marciel, y Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en Torre Ejecutiva sobre los chats en los que hablaban del narcotraficante uruguayo; y el caso del ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, condenado por asociación para delinquir, entre otros delitos.

“Cuando instituciones que tienen que defender las funciones clave del Estado caen en hechos de este tipo, de forma sistémica, es verdaderamente preocupante“, indicó.

“Yo espero que, en este caso, no se dé por cerrado el tema con una renuncia y que se investigue a fondo para saber todo lo que pasó“, reclamó. Cosse reiteró su preocupación “por esta práctica reiterada de un escándalo tras otro, que no le hace bien al Partido Nacional, al sistema político, a la democracia“, concluyó su declaración, en la que no aceptó preguntas de los periodistas.