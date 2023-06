Cosse dijo que espera presentación formal del proyecto del tranvía para estudiarlo

Hasta el momento la Intendencia de Montevideo no recibió formalmente el proyecto de movilidad metropolitana con el tranvía . Carolina Cosse sostuvo que es un tema que preocupa en el gobierno departamental y que por eso se presentó un proyecto similar con cuatro corredores de ingreso a la capital.

Sobre el proyecto de los privados, la intendenta dijo que “habrá que estudiarlo” en varios aspectos: “Hay que estudiar la mejor tecnología, hay que estudiar el menor daño posible al ambiente, a Montevideo y a la zona metropolitana. Si tengo que hacer un pozo, levantar todas las calles de Montevideo, o no”, así como si la inversión debería ser exclusivamente privada o si puede haber una coparticipación de los gobiernos departamentales y nacional, que incluya o no a los privados, y que sea "cuidadoso con los dineros públicos".

Remarcó que no hubo una presentación oficial, sino que le solicitaron una reunión y les “mostraron una ppt”. “Cuando a nosotros nos presenten formalmente el proyecto, lo vamos a estudiar como corresponde”, sostuvo. Aclaró que no le molesta que no le hayan presentado aún el proyecto y remarcó que “las cosas hay que estudiarlas con seriedad”.