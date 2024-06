Cosse dijo que aumentó la mortalidad infantil y materna, y la cantidad de niños que nacen con bajo peso

“En vez de preocuparse por contestarle a Muñoz, la ministra de Salud debiera preocuparse por los problemas de salud que tiene en este momento la población”, dijo Cosse, y agregó: “por ejemplo que haya sífilis congénita. Me parece que es un indicador duro y complicado respecto a la salud de las madres y de los niños, en particular de los niños pobres”.

También dijo que “la tasa de mortalidad infantil aumentó. El aumento podría no ser significativo porque podría ampararse en los márgenes de error de estudios de ese tipo, pero hay otros indicadores, como el aumento de la mortalidad materna, el aumento de que nacen cada vez más niños con menor peso. Uno recorre el interior, el deterioro en los controles de los embarazos y que haya sífilis congénita en todo el país. ¿Eso qué quiere decir? Que una enfermedad, un mal previsible, prevenible, se falló en prevenirlo antes del embarazo, se falló en prevenirlo en las etapas tempranas del embarazo y se falló en atenderlo. Entonces creo que la ministra tiene muchas cosas para ocuparse en este momento. Que se ocupe de ver por qué faltan los remedios en los distintos lugares. Por qué las personas mayores que necesitan remedios para enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la presión, tienen que andar haciendo peregrinaciones por los departamentos, yendo desde el hospital al pueblo, allá, acá para conseguir un remedio”.

“Que recorran el país y que escuchen a la gente”, apuntó. “Uno va a policlínicas de ASSE que tienen un cartel que dice que este remedio no está, este remedio no está. Que tengan un poco de contacto con la realidad. La gente que me está escuchando lo sabe”, finalizó.

Mortalidad Infantil, cifras oficiales

De acuerdo al informe preliminar del 2023 presentado por el MSP, la tasa de mortalidad infantil (cada 1.000 nacidos vivos) fue de 7,30 el año pasado, con un "intervalo de confianza de 95%" que va desde 6,35 en el límite inferior a 8,24 en el límite superior.

La tasa de mortalidad infantil era 6,22 en el año 2022.