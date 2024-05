Cosse sobre denuncia falsa contra Orsi: "Le hace daño no al Frente Amplio, sino a todo el Uruguay"

La precandidata por el Frente Amplio , Carolina Cosse , afirmó que es “verdaderamente lamentable” lo que hizo Romina Celeste por la denuncia falsa contra Yamandú Orsi . Además, señaló que “le hace daño no al Frente Amplio, sino a todo el Uruguay”.

Además, Cosse fue crítica con quienes cuestionan la ley de género a raíz de este hecho. “La situación es grave en temas de violencia de género. La ley hay que respetarla. Qué dijo esta señora, no me interesa”, sostuvo y enfatizó: “Conducir un hecho legislativo por lo que dijo esta señora, me parece un disparate”.

“El tema fue instalado a través de las redes con una forma más bien escandalosa. En su momento respeté el silencio de Yamandú. él hizo la denuncia. Me parece muy bien que haya dirigido el tema a la Justicia y que dejemos que actúe sin obstrucciones”, añadió la precandidata.

También aseguró que en el Frente Amplio “no hay lugar para nada ni remotamente parecido” y que hay que proteger las bases republicanas de la historia uruguaya.