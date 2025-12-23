Cosquín Rock 2026: se realizará el 21 de marzo en la rambla de Punta Carretas; entradas a la venta

La sexta edición del Cosquín Rock se realizará el 21 de marzo con una amplia grilla musical reunida en cuatro escenarios.

Uno de los festivales más grandes de Latinoamérica se realizará por primera vez en la rambla de Punta Carretas en una única jornada en vez de dos, como es habitual.

La grilla reunirá a 35 espectáculos en cuatro escenarios desde las 15 horas hasta pasada la medianoche.

En la programación, destacan artistas nacionales como: Abuela Coca, Trotsky Vengarán, Agarrate Catalina, La Santa y Cuatro Pesos de Propina. También las actuaciones de Julieta Rada, Camila Ferrari y Florencia Núñez. El Cosquín también contará con DJ Sanata y Milongas Extremas. Además de las presentaciones de Rueda de Candombe y Samba do Marcio.

Desde Argentina, se presentan el rapero argentino YSY A y Wos. También las bandas Ciro y Los Persas, Divididos, El Kuelgue y El Plan de la Mariposa. Además de Koino Yokan y Silvestre y La Naranja. También destaca el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas, el dúo integrado por Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta.

Las entradas están a la venta en Redtickets, y los precios van desde 2.350 pesos para acceso general y 6.350 pesos para acceso vip.