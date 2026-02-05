Cortes y desvíos de tránsito hasta el lunes en Barrio Sur y Centro por Desfile de Llamadas: los detalles

La Intendencia de Montevideo dispuso reubicaciones temporales de contenedores y cortes de calles por el armado del desfile .

La Intendencia de Montevideo implementó un operativo especial por el Desfile de Llamadas 2026 que incluye la reubicación temporal de varias islas de contenedores y cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos del recorrido. Las modificaciones ya rigen en la zona Centro y Barrio Sur .

Las islas de contenedores fueron trasladadas para permitir el armado de palcos y tribunas. Desde la comuna informaron que volverán a sus ubicaciones habituales a partir del 9 de febrero, una vez finalizadas las tareas de desmontaje.

En cuanto al tránsito, ya están cortados varios cruces donde se instalaron estructuras para el desfile: Zelmar Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile, Barrios Amorín, Aquiles Lanza y Salto.

El viernes, desde las 16 horas, se realizará el corte total de Isla de Flores en todo el tramo del desfile. Hasta ese momento se mantendrán habilitados únicamente los cruces de Ejido y Martínez Trueba. Finalizada la jornada del viernes, esos cruces volverán a abrirse hasta las 16 horas del sábado, cuando se repetirán las restricciones por la segunda noche del evento.

Las autoridades departamentales pidieron a la población planificar los traslados con anticipación y respetar la señalización dispuesta.