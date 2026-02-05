RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cortes y desvíos de tránsito hasta el lunes en Barrio Sur y Centro por Desfile de Llamadas: los detalles

Hay reubicación de contenedores y cortes de calles por el armado del desfile. El viernes en la tarde quedará cortada de forma total Isla de Flores.

La Intendencia de Montevideo dispuso reubicaciones temporales de contenedores y cortes de calles por el armado del desfile.

La Intendencia de Montevideo implementó un operativo especial por el Desfile de Llamadas 2026 que incluye la reubicación temporal de varias islas de contenedores y cortes y desvíos de tránsito en distintos puntos del recorrido. Las modificaciones ya rigen en la zona Centro y Barrio Sur.

Las islas de contenedores fueron trasladadas para permitir el armado de palcos y tribunas. Desde la comuna informaron que volverán a sus ubicaciones habituales a partir del 9 de febrero, una vez finalizadas las tareas de desmontaje.

Foto: Subrayado. Barrio Sur.
En cuanto al tránsito, ya están cortados varios cruces donde se instalaron estructuras para el desfile: Zelmar Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile, Barrios Amorín, Aquiles Lanza y Salto.

El viernes, desde las 16 horas, se realizará el corte total de Isla de Flores en todo el tramo del desfile. Hasta ese momento se mantendrán habilitados únicamente los cruces de Ejido y Martínez Trueba. Finalizada la jornada del viernes, esos cruces volverán a abrirse hasta las 16 horas del sábado, cuando se repetirán las restricciones por la segunda noche del evento.

Las autoridades departamentales pidieron a la población planificar los traslados con anticipación y respetar la señalización dispuesta.

