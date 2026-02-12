Cortes de calles en Pocitos: comienzo de obras en Francisco Soca durarán dos meses y tendrán afectación en el tránsito

Las obras en la avenida Francisco Soca, entre avenida Rivera y Libertad, consisten en trabajos de repavimentación, que requerirán una inversión de 11,5 millones de pesos.

Se desarrollarán en cuatro etapas, durante aproximadamente dos meses, en el horario de 7:00 a 17:00.

La primera etapa será por Soca, entre av. Rivera y Charrúa. La segunda desde Charrúa hasta Gestido. Luego se continuará desde Gestido a Bartolito Mitre y la última etapa será desde Bartolito Mitre hasta Libertad.

Habrá desvíos de tránsito particular y de transporte público. Además, varias paradas quedarán suspendidas. Ellas son las ubicadas en Soca esquina Bartolito Mitre, Soca esquina Charrúa y av. Brasil esquina Vázquez.

En tanto, las paradas provisorias serán en: Gabriel Pereira esquina Charrúa, Gabriel Pereira esquina Pastoriza y av. Rivera esquina Soca.