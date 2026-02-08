RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA INVESTIGA

Nuevo robo piraña en farmacia de Pocitos: delincuentes con cascos se llevaron perfumes importados

La Policía trabaja para dar con el paradero de los dos individuos que quedaron registrados en las cámaras del local.



Los delincuentes ingresaron con cascos puestos cuando había personas comprando en el local. Fueron directo al lugar de los perfumes importados y comenzaron a cargarlos en los bolsos, dándose a la fuga de inmediato.

El robo duró unos pocos minutos y quedó registrado en las cámaras de videovigilancia.

Foto: archivo Subrayado.
Nuevo robo piraña en una farmacia: tres delincuentes rompieron vitrinas y se llevaron perfumes

La Policía trabaja para dar con el paradero de los individuos. Al momento no está valuado el monto de lo robado.

