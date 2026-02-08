Nuevo robo piraña en farmacia de Pocitos: delincuentes con cascos se llevaron perfumes importados

Un nuevo robo piraña tuvo lugar en las últimas horas en una farmacia de 26 de Marzo y Julio César, en la zona de Pocitos Nuevo.

Los delincuentes ingresaron con cascos puestos cuando había personas comprando en el local. Fueron directo al lugar de los perfumes importados y comenzaron a cargarlos en los bolsos, dándose a la fuga de inmediato.

El robo duró unos pocos minutos y quedó registrado en las cámaras de videovigilancia.

La Policía trabaja para dar con el paradero de los individuos. Al momento no está valuado el monto de lo robado.

