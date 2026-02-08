Un nuevo robo piraña tuvo lugar en las últimas horas en una farmacia de 26 de Marzo y Julio César, en la zona de Pocitos Nuevo.
Nuevo robo piraña en farmacia de Pocitos: delincuentes con cascos se llevaron perfumes importados
La Policía trabaja para dar con el paradero de los dos individuos que quedaron registrados en las cámaras del local.
Los delincuentes ingresaron con cascos puestos cuando había personas comprando en el local. Fueron directo al lugar de los perfumes importados y comenzaron a cargarlos en los bolsos, dándose a la fuga de inmediato.
El robo duró unos pocos minutos y quedó registrado en las cámaras de videovigilancia.
