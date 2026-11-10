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tránsito

Corte total en un tramo de avenida José Belloni por reparaciones hasta el viernes: hay desvíos de ómnibus

Las líneas de ómnibus 169, 110, 300, 192, 505, 456, L2 y L22 realizarán desvíos. Mirá el detalle.

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La Intendencia de Montevideo está reparando el pavimento en un tramo de la avenida José Belloni y anunció cortes. El corte total es hasta este viernes entre la calle José María Buyo y Camino Repetto, en Piedras Blancas. Las obras se extenderán hasta el 27 de noviembre.

Los trabajos consisten en la reparación de baches profundos en el pavimento y se realizan entre las 8:00 y las 16:00. Durante ese horario, el corte de calle será total hasta el 13 de noviembre.

Por este motivo, las líneas de ómnibus 169, 110, 300, 192, 505, 456, L2 y L22 realizarán desvíos hacia Toledo Chico, Manga, Belloni e Instrucciones, Piedras Blancas y Capra.

Foto: FocoUy. Ruben Rada.
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La Intendencia anunció que tiene previsto completar, a comienzos de 2027, la reparación de avenida José Belloni entre camino Teniente Galeano y General Flores.

Además, planifica realizar, con fondos extrapresupuestales, la reparación vial de Belloni entre Francisco Sainz Rosas y Juan Jacobo Rousseau.

En 2018 y 2020 se realizaron obras de reparación y ensanche de avenida Belloni en los tramos comprendidos entre el anillo perimetral y avenida de las Instrucciones, y entre Boiso Lanza y el anillo perimetral.

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