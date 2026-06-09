Corte Electoral solicita agilidad en proyecto de ley sobre modificaciones en trámites para obtención de ciudadanía legal de extranjeros

Autoridades de la Corte Electoral solicitan que se agilice el tratamiento del proyecto de ley que propone modificaciones en trámites para que extranjeros obtengan la ciudadanía legal.

El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, dijo que en estos 10 años ha habido un crecimiento muy importante en las solicitudes de cartas de ciudadanía, de unas 500 por año a más de 2.000.

La Corte tuvo que tomar medidas para atender la demanda, no solamente reforzando la sección si no descentralizando el trámite. Actualmente, un trámite de este tipo puede demorar entre 3 y 6 meses.

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"Hoy los testigos no son necesarios y son un obstáculo muchas veces o una complicación para el propio interesado que, a veces, la Corte le tiene que solicitar que sustituya esos testigos, también creemos que es de interés de los interesados este cambio", explicó.

La ciudadanía legal permite a extranjeros acceder al pasaporte uruguayo, y postularse a empleos públicos, pero también, los habilita a inscribirse en el Registro Cívico Nacional para tramitar la credencial cívica, una vez que hayan transcurrido tres años desde la obtención de la ciudadanía.

DIPUTADO PROYECTO CIUDADANIAmpg

El Parlamento avanza en el tratamiento del proyecto de ley que plantea modificaciones en los trámites necesarios para que extranjeros obtengan la ciudadanía legal.

El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, dijo que Diputados aprobó dicho proyecto que lo que busca es simplificar el trámite.

"La modificación que se introduce es a una vieja ley de 1928 que no ha tenido cambios desde aquel entonces y, sin lugar a dudas, la realidad social y la realidad de funcionamiento de la Corte ha cambiado mucho en estos casi 100 años", comentó.

Por su parte, extranjeros que viven en Uruguay denuncian demoras de un año para comenzar el trámite para conseguir la ciudadanía legal.

Leroy Williams de Somos todos uruguayos, dijo que hay una demora de un año en obtener la agenda.