Corte Electoral no hizo lugar al recurso por voto cruzado que presentaron partidos Colorado e Independiente

Esto significa que los electores no podrán elegir entre un partido y otro al votar alcalde e intendente en las elecciones de mayo.

"Esto no tiene sustento normativo, porque no lo impide la Constitución, no lo impide la ley y mal podría, desde nuestro punto de vista, prohibirlo reglamentariamente la Corte Electoral", dijo el diputado colorado Felipe Schipani, a comienzos de enero, cuando presentó el recurso.