Corte Electoral derivó el caso Besozzi a Comisión de Asuntos Electorales: analizan si debe suspenderse su ciudadanía

La Corte Electoral resolvió pasar a la Comisión de Asuntos Electorales el caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y se analiza si debe suspenderse su ciudadanía.
Si Besozzi ve suspendida su ciudadanía, no podrá continuar ejerciendo como intendente de Soriano.
Un Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización del actual jefe comunal, y el caso pasó ahora a la Comisión de Asuntos Electorales.
Para la defensa de Besozzi, rige el principio de inocencia por estar en etapa de investigación y no haber una condena.
Guillermo Besozzi fue imputado por varios delitos contra la administración departamental. Su caso sigue abierto y en proceso de investigación por parte de la Fiscalía local, a la espera del juicio público.
En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país. Sin embargo, la Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Besozzi acercarse a las oficinas de la Intendencia de Soriano. De esta forma pudo reasumir como intendente y cumplir funciones en julio de este año.
