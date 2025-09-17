Corte Electoral derivó el caso Besozzi a Comisión de Asuntos Electorales: analizan si debe suspenderse su ciudadanía

La Corte Electoral resolvió pasar a la Comisión de Asuntos Electorales el caso del intendente de Soriano , Guillermo Besozzi , y se analiza si debe suspenderse su ciudadanía.

En caso de sufrir la suspensión de la ciudadanía, le impediría continuar ejerciendo como jefe comunal.

Un Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización del actual jefe comunal, y el caso pasó ahora a la Comisión de Asuntos Electorales.

Seguí leyendo Yamandú Orsi se reunió con el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, en la residencia de Suárez y Reyes

Para la defensa de Besozzi, rige el principio de inocencia por estar en etapa de investigación y no haber una condena.

Guillermo Besozzi fue imputado por varios delitos contra la administración departamental. Su caso sigue abierto y en proceso de investigación por parte de la Fiscalía local, a la espera del juicio público.

En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país. Sin embargo, la Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Besozzi acercarse a las oficinas de la Intendencia de Soriano. De esta forma pudo reasumir como intendente y cumplir funciones en julio de este año.