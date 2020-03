En ese sentido anunció "el cierre parcial de fronteras con cuarentena obligatoria para aquellas personas que provengan de países considerados de riesgo" porque tienen circulación masiva de esta nueva enfermedad. La cuarentena obligatoria se hará por ley, dijo el presidente.

Los países considerados de riesgo, por el momento son: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, detalló el ministro de Salud Pública Daniel Salinas.

También se dispuso la prohibición de que bajen en puertos uruguayos los pasajeros de cruceros, y la suspensión de todos los espectáculos públicos.

Otra de las medidas anunciadas por el mandatario es que en todos los niveles de la enseñanza no se controle la asistencia de los alumnos. Las clases no se suspenden pero no se pasará lista a los alumnos.

Todas estas medidas rigen desde ahora y hasta que finalice la Semana de Turismo, el domingo 12 de abril.

SITUACIÓN COMPLEJA

"Estamos en una situación compleja", dijo Lacalle Pou. "Apelamos a la sabiduría y la madurez del pueblo uruguayo", agregó el presidente.

Anunció también que el gobierno dará información "cotidiana y transparente" del seguimiento y la evolución del virus en el país.

Lacalle Pou dijo que se analizaron las medidas "más exitosas" adoptadas en otros países e indicó que lo fundamental es "contar con la ayuda y solidaridad de las personas".

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas dijo que las personas que estuvieron cerca, "a menos de un metro", de los cuatro pacientes confirmados con coronavirus "pueden ser pasibles de una cuarentena obligatoria, con aislamiento en su domicilio".

Salinas confirmó que tres de los casos son personas que vinieron de Milán y uno de Barcelona.

Lacalle Pou también expresó "preocupación" por las imágenes que vio de personas en los supermercados. "Hay que ser solidarios y abastecerse como todos los días. Son situaciones comprensibles pero no hay una necesidad real de hacer eso", agregó, en referencia a salir a comprar de manera compulsiva.

"Si hay una necesidad real (de abastecerse) lo vamos a decir", aseguró.

"La exhortación es a no juntar gente, a no hacer aglomeraciones y no hacer reuniones multitudinarias, incluso quien habla", dijo el presidente Luis Lacalle Pou.