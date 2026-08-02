Corea del Sur registra calor récord de 42,5 ºC, la más alta desde que comenzaron los registros en 1904

Corea del Sur alcanzó este domingo una temperatura máxima de 42,5 ºC, la más alta desde que comenzaron los registros en 1904, informó la agencia meteorológica estatal.

Esa temperatura récord fue alcanzada en la ciudad de Yangsaw, en el sureste, a las 13.26, indicó la Administración Meteorológica surcoreana en su página web.

Gran parte del país de 51 millones de habitantes enfrenta alertas por calor en un verano sofocante, con varias ciudades con temperaturas de más de 30 ºC.

Ju Dong-yeol, de 27 años, se refugió junto a sus padres en un café en Seúl, como muchos otros habitantes de la capital surcoreana.

"Hace demasiado calor para estar al aire libre", dijo a la AFP.

"No se me ocurre otra opción que permanecer en lugares con aire acondicionado, como mi casa, centros comerciales o cafeterías", añadió este empleado de oficina.

Más de 20 localidades se encuentran el domingo bajo alerta de emergencia por calor, una nueva categoría de aviso introducida este año para responder mejor al aumento de las temperaturas.

Esta alerta se emite cuando se prevé que una zona afectada por una ola de calor alcance una sensación térmica de 38 ºC o una temperatura real de 39 ºC durante la jornada.

Al emitir la advertencia, el servicio meteorológico surcoreano instó a la población a "suspender inmediatamente toda actividad al aire libre".

La liga profesional de béisbol del país se vio obligada a cancelar un partido en Changwon tras registrarse 39,5 ºC.

Según este organismo, el número medio anual de días con ola de calor en el país se ha más que duplicado en los últimos cinco años, al pasar de ocho en la década de 1970 a 19 en la actualidad.

Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana.

A ello se suma este año el regreso de El Niño, un fenómeno climático natural que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y que suele producirse cada dos a siete años.

Europa también sufrió este año un verano sofocante, con repetidas y prolongadas olas de calor que elevaron las temperaturas por encima de los 40 ºC en algunas zonas del sur del continente.

FUENTE: AFP