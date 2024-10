Copsa no aceptó propuesta del gobierno; este martes habrá nueva instancia con ministros de Transporte y Trabajo

La empresa Copsa no aceptó la propuesta del gobierno sobre destinar el subsidio del Ministerio de Transporte por los boletos de estudiantes al pago de lo adeudado a los trabajadores. No hubo acuerdo y este martes hay una nueva instancia de negociación con el transporte suburbano, con presencia de autoridades de las carteras de Transporte y Trabajo.

"El gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario con este refuerzo extra que no estaba previsto para este año", dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que participará el martes de la reunión junto al ministro de Trabajo, Mario Arizti. "Creo que debería resolverse el tema, porque hay algo que no estaba previsto y se está ofreciendo. Llegó el momento de no seguir afectando afectando el servicio público de pasajeros en el área suburbana", agregó.

El refuerzo que deberá disponer el gobierno para atender la situación es del orden de los 70 millones de pesos, indicó Falero.

Sobre la postura de la empresa, que se opone a la exigencia de pagar los salarios adeudados con el subsidio, Falero explicó: "Yo no puedo firmar un subsidio o un refuerzo extraordinario de presupuesto y no pedirles a aquellos que tienen adeudos salariales que los paguen. Porque si el conflicto es porque tienen adeudo de sueldos y es una empresa, no todas, me parece que corresponde que el dinero extra que el Estado uruguayo le brinda excepcionalmente, se dirija para resolver el tema salarial".

"Creo que lo que hay que hacer es tener voluntad de que se atienda esta dificultad. Los funcionarios no tienen la culpa de que esta situación o este problema que tiene la empresa los afecte a ellos en su bolsillo cuando son los que están todo el día arriba de los ómnibus", remarcó Falero y cuestionó: "No entiendo por qué cuando hay un recurso extra no se vuelca a los trabajadores, que es donde está el problema, no me cierra".

COPSA FALERO

El sindicato del transporte aguarda por avances en las próximas horas entre el gobierno y la empresa. Los trabajadores aceptaron la propuestas de los ministerios y advierten que si la empresa no acepta puede haber un paro general del transporte.