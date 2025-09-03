Copamiento en Maldonado: delincuentes se hicieron pasar por policías y ataron a las víctimas para robarles

Foto: Subrayado.

Una pareja denunció que fue víctima de un copamiento durante la noche del martes en su casa ubicada en el kilómetro 34 de la ruta 60 en el departamento de Maldonado.

Las víctimas dijeron que tres delincuentes vestidos de negro, armados y con pasamontañas ingresaron a la vivienda tras romper un ventanal. Los amenazaron y los ataron con precintos, haciéndose pasar por policías de Narcóticos, según sus relatos.

Los copadores les pidieron drogas. Ante la negativa, dijo la policía local, se llevaron celulares y joyas valuados en USD 2.000.

La ruta 60 atraviesa los departamentos de Maldonado y Lavalleja, uniendo Minas con la ruta 9 a la altura de la ciudad de Pan de Azúcar.

