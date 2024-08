Copa Libertadores: Peñarol ganó 4 a 0 a The Strongest, con goles de Fernández, Silvera, Báez y Batista

Peñarol Vs. The Strongest. Foto: Foco UY

Peñarol le ganó esta noche a The Strongest (Bolivia) en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ya a diez minutos del final del primer tiempo, Jaime Báez anotó el tercer gol. El cuarto llegó pasados los 72 minutos del juego.

El Tigre tuvo su primer cambio al inicio del segundo tiempo, Joel Amoroso por Sebastián Guerrero. Después, a los 58, fue el turno de Arrascaita de salir y entró en su lugar Marc Enoumba. Rodrigo Ramallo entró por Jeyson Chura cuando iban 68 minutos.

En Peñarol el primero fue a los 57 minutos, el 28, Báez, autor del tercer gol, por el 26, Sequeira. Enseguida fue el turno de Eduardo Darias por Facundo Batista. Cuando iban 76 minutos, el equipo de Aguirre cambió a Felipe Avenatti y Adrián Fernández por Maximiliano Silvera y Javier Cabrera.

The Strongest avanzó en la Libertadores tras colocarse en la cima del Grupo C con 10 puntos, pero no ha podido ganar fuera de casa. Viajó a Montevideo sin su entrenador Ismael Rescalvo, que debió viajar a Estados Unidos por el nacimiento de su hijo. En su lugar llegó su hermano gemelo y asistente técnico, Juan Rescalvo, quien ha dirigido al equipo boliviano los dos últimos partidos.

Peñarol y The Strongest se enfrentaron en ocho oportunidades previas, de las cuales cinco fueron triunfos del equipo uruguayo, dos del boliviano y una fue un empate.

La revancha del partido de este miércoles está prevista para el 21 de agosto en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Los equipos iniciales:

Washington Aguerre, Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodriguez, Lucas Hernández, Damián García, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez y Maximiliano Silvera conformaban el 11 inicial de Diego Aguirre.

En el banco empezaron Guillermo De Amores, Leo Coelho, Maximiliano Olivera, Diego Sosa, Sebastián Cristóforo, Adrián Fernández, Camilo Mayada, Leonardo Sequeira, Tomás Olase, Facundo Batista, Nahuel Acosta y Felipe Avenatti.

En el equipo del técnico Juan Rescalvo estaban Guillermo Viscarra, Maximiliano Caire, Adrián Jusino, Darío Aimar, Jeyson Chura, Victor Cuellar, Luciano Ursino, Abdiel Ayarza, Joel Amoroso, Jaime Arrascaita y Enrique Triverio.

Los suplentes eran Jhohan Gutiérrez, Jesús Careaga, Carlos Roca, Ronald Bustos, Michael Ortega, Diego Wayar, Marc Enoumba, Sebastián Guerrero, Rodrigo Ramallo, Fabricio Quaglio, Bruno Miranda y Gabriel Sotomayor.