Los ministros del Interior Carlos Negro y de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin fueron convocados a concurrir a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, por los cambios en los pasaportes.
Convocan a Negro y Lubetkin a comisión de Diputados para informar sobre cambios en pasaportes y "las consecuencias"
Las convocatoria son para "informar respecto a los cambios introducidos en los pasaportes, así como las consecuencias que provocaron estas decisiones", dijo el diputado Juan Martín Rodríguez.
El 29 de julio el gobierno anunció que se daría marcha atrás respecto a los cambios que fueron introducidos en el pasaporte uruguayo en abril, que eliminaban el lugar de nacimiento, luego de que varios países no aceptaran las modificaciones o requirieran más tiempo para estudiarlas.
Los pasaportes que se emitieron entre el 16 de abril y la fecha 30 de julio, son reimpresos de forma gratuita.
