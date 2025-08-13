Convocan a Negro y Lubetkin a comisión de Diputados para informar sobre cambios en pasaportes y "las consecuencias"

Los ministros del Interior Carlos Negro y de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin fueron convocados a concurrir a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, por los cambios en los pasaportes.

La convocatoria busca "informar respecto a los cambios introducidos en los pasaportes, así como las consecuencias que provocaron estas decisiones", afirmó el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_RodriguezJuan_/status/1955732552242880632&partner=&hide_thread=false La Comisión de Asuntos Internacionales de @DiputadosUY resolvió invitar a los Ministros @CNegro7 y @MinLubetkinUy, a efectos de informar respecto a los cambios introducidos en los pasaportes, así como las consecuencias que provocaron estas decisiones. pic.twitter.com/22D62cOKjz — Juan M. Rodríguez 71 (@_RodriguezJuan_) August 13, 2025 El 29 de julio el gobierno anunció que se daría marcha atrás respecto a los cambios que fueron introducidos en el pasaporte uruguayo en abril, que eliminaban el lugar de nacimiento, luego de que varios países no aceptaran las modificaciones o requirieran más tiempo para estudiarlas.

Los pasaportes que se emitieron entre el 16 de abril y la fecha 30 de julio, son reimpresos de forma gratuita.

