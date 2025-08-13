RECIBÍ EL NEWSLETTER
Convocan a Negro y Lubetkin a comisión de Diputados para informar sobre cambios en pasaportes y "las consecuencias"

Las convocatoria son para "informar respecto a los cambios introducidos en los pasaportes, así como las consecuencias que provocaron estas decisiones", dijo el diputado Juan Martín Rodríguez.

Los ministros del Interior Carlos Negro y de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin fueron convocados a concurrir a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, por los cambios en los pasaportes.

La convocatoria busca "informar respecto a los cambios introducidos en los pasaportes, así como las consecuencias que provocaron estas decisiones", afirmó el diputado blanco Juan Martín Rodríguez.

El 29 de julio el gobierno anunció que se daría marcha atrás respecto a los cambios que fueron introducidos en el pasaporte uruguayo en abril, que eliminaban el lugar de nacimiento, luego de que varios países no aceptaran las modificaciones o requirieran más tiempo para estudiarlas.

