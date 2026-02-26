RECIBÍ EL NEWSLETTER
MOVILIZACIÓN

Convocan caravana en apoyo a Cuba y "contra el recrudecimiento del bloqueo imperialista", dijo el presidente del PIT-CNT

La caravana parte desde el Palacio Legislativo. "Hay que apelar al sentimiento humanitario, a la solidaridad", sostuvo Abdala.

abdala-marcelo-por-caravana-sobre-cuba

Convoca una caravana "por la paz, contra el bloqueo imperialista y en solidaridad con Cuba".

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que hubo recrudecimiento del bloqueo y que hay un "acto directo de guerra" desde Estados Unidos hacia la isla.

La movilización tendrá lugar el sábado 28 desde la hora 10, que partirá desde el Palacio Legislativo. Es convocada por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad Con Cuba y los Pueblos del Mundo, integrado por el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEUU, Crysol, Mundo Afro y otras organizaciones.

Bandera del Frente Amplio. Foto: archivo FocoUy
Seguí leyendo

El Frente Amplio y el PIT-CNT convocan el sábado a una "caravana por la paz y contra el bloqueo en Cuba"

"Es muy importante para evitar este camino que está tomando la humanidad, que ni siquiera nos da garantías de que no se procesen guerras todavía de más catástrofe humana. Hay que apelar al sentimiento humanitario, a la solidaridad, al legítimo derecho de los pueblos a su autodeterminación y por eso creemos que vamos a estar ante una caravana muy grande y estamos convocando a toda la gente de buena voluntad a que participe", explicó Abdala.

Remarcó que la movilización es "contra el recrudecimiento del bloque imperialista tan injusto".

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO ÑANDUBAY

Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10

Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN

Subdirector de Policía vio el arrebato de una cartera, siguió al delincuente y la recuperó; el autor se fugó

Te puede interesar

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy video
UNANIMIDAD EN EL SENADO, MAYORÍA EN DIPUTADOS

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur - Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar video
INFLUENZA AVIAR

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
Sociedad

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina

Dejá tu comentario