Convocan caravana en apoyo a Cuba y "contra el recrudecimiento del bloqueo imperialista", dijo el presidente del PIT-CNT

Convoca una caravana "por la paz, contra el bloqueo imperialista y en solidaridad con Cuba ".

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que hubo recrudecimiento del bloqueo y que hay un "acto directo de guerra" desde Estados Unidos hacia la isla.

La movilización tendrá lugar el sábado 28 desde la hora 10, que partirá desde el Palacio Legislativo. Es convocada por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad Con Cuba y los Pueblos del Mundo, integrado por el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEUU, Crysol, Mundo Afro y otras organizaciones.

Seguí leyendo El Frente Amplio y el PIT-CNT convocan el sábado a una "caravana por la paz y contra el bloqueo en Cuba"

"Es muy importante para evitar este camino que está tomando la humanidad, que ni siquiera nos da garantías de que no se procesen guerras todavía de más catástrofe humana. Hay que apelar al sentimiento humanitario, a la solidaridad, al legítimo derecho de los pueblos a su autodeterminación y por eso creemos que vamos a estar ante una caravana muy grande y estamos convocando a toda la gente de buena voluntad a que participe", explicó Abdala.

Remarcó que la movilización es "contra el recrudecimiento del bloque imperialista tan injusto".