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TODO ES PARTE DEL JUEGO

Convivencia y discusiones en la casa de Gran Hermano Uruguay: pequeños roces pueden terminar en grandes conflictos

Cuando un grupo de desconocidos tiene que compartirlo todo, cada detalle puede convertirse en un motivo de discusión. La cocina es uno de los grandes escenarios del conflicto.

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En Gran Hermano, los conflictos no siempre empiezan con una gran pelea. A veces alcanzan una cama, una olla sucia o un paquete de comida para que la convivencia empiece a crujir.

Porque cuando un grupo de desconocidos tiene que compartirlo todo, cada detalle puede convertirse en un motivo de discusión.

La cocina es uno de los grandes escenarios del conflicto. Y si hablamos de rituales, aparece el mate. ¿Cómo se prepara? ¿Quién lava el mate? ¿Quién toma primero? Algo tan cotidiano puede convertirse en otro territorio de disputa.

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No respetar el descanso de los otros, no participar en la limpieza de la casa o dejar los espacios desordenados, también puede derivar en una discusión.

Los objetos personales tampoco quedan afuera. Ropa, cosméticos, accesorios o cualquier pertenencia pueden convertirse en motivo de conflicto cuando alguien los usa, los mueve o los toma sin permiso.

Las opiniones y comentarios también generan roces.

En la casa de Gran hermano, el paso de los días y la convivencia potencian los sentimientos y hacen que los conflictos se tornen parte del juego.

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