Controladores aéreos en conflicto adoptan medidas desde el lunes 19 y hasta fin de año

El sindicato de controladores aéreos resolvió adoptar medidas de lucha desde el lunes 19 y hasta el 31 de diciembre en el marco de un conflicto que comenzó en el 2019 y aún no se resuelve, según recuerda la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU) en un comunicado publicado el domingo de noche.

El sindicato “informa a todos los usuarios del espacio aéreo uruguayo y a la población en general que ha tenido que implementar medidas sindicales de no autorización de despegues según el cronograma adjunto”, señala el comunicado.

PARO-CONTROLADORES.jpg

CONFLICTO

“Desde el año 2019 nos encontramos en conflicto debido a importantes inequidades salariales entre funcionarios que realizamos la misma tarea, las precarias condiciones de trabajo en las torres y centro de control, que han sido observadas por la Inspección del Trabajo en numerosas instancias y donde la Administración ha pagado las multas en la mayoría de los casos sin resolver de fondo la problemática”, dice el sindicato en el comunicado.

“A su vez, es imperiosa la implementación de una carrera funcional que contemple las especificidades y necesidades de nuestra profesión, jerarquice la planificación y la gestión y priorice el ingreso, capacitación y entrenamiento del personal. Esa carrera en formato de sub-estatuto se encuentra acordada desde 2018 pero aún no ha sido concretada”, agregan los controladores aéreos.

“Ante la no concurrencia de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y la DINACIA a las últimas convocatorias de la DINATRA a la negociación colectiva, a los efectos de resolver el conflicto que mantenemos con la administración desde hace 3 años, y luego de haber mantenido numerosas reuniones con diferentes actores del gobierno nos vemos obligados a tomar esta decisión”, dice la ACTAU.

“Exigimos el íntegro cumplimiento por parte de la Administración de la ley 18.508 de negociación colectiva, de los convenios colectivos firmados y que se concrete a la brevedad la presupuestación de 19 compañeros, pendiente desde hace más de un año. Asimismo reafirmamos nuestro compromiso con nuestra profesión, fundamental para la seguridad operacional de la aviación, y con el servicio que brindamos, público, esencial y que le permite al Estado recaudar millones de dólares al año”, finaliza.

MEDIDAS

Las medidas sindicales que decidió aplicar ACTAU desde el lunes 19 son las siguientes:

-No se permitirán vuelos de entrenamiento durante los horarios de medidas de no despegues.

-No se otorgarán directos ni vectoraciones en la medida de que no se afecte la seguridad operacional. (Esto quiere decir que no se autorizarán trayectos directos de un punto a otro para acortar el vuelo de las aeronaves).

-Quedan excluidas de estas medidas todos los vuelos sanitarios, humanitarios, búsqueda y rescate, en emergencia, vuelos de estado (en todos sus casos) y afectados por meteorología adversa.

-Estas medidas en ningún caso ponen en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, por tratarse de aeronaves en tierra.