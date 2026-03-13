El presidente de Bolivia Rodrigo Paz aseguró en una declaración a la prensa que con la captura del narco uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, su país realiza un aporte sustancial por la seguridad en la región y el mundo.
"Contribuimos activamente con la seguridad de la región y del mundo", dijo el presidente de Bolivia tras la captura de Marset
“Hoy fue un día de gran logro para los bolivianos”, dijo el presidente de Bolivia tras la captura del narco uruguayo Marset en Santa Cruz de la Sierra.
“Hoy fue un día de gran logro para los bolivianos. Bolivia demuestra que quiere contribuir a la seguridad global. Lo está haciendo con esfuerzos propios y con la colaboración de países vecinos y del continente”, dijo Paz, y agregó: “No somos un gobierno de titulares, somo un gobierno de acciones, y en ese sentido la captura de Marset fue gracias al trabajo comprometido de nuestra policía, con hombres y mujeres que sirven a la patria con valentía”.
“No es un hecho aislado es el inicio de acciones que tienden a hacer a Bolivia libre de la corrupción y el crimen organizado”, dijo el mandatario boliviano, e insistió: “Contribuimos así activamente con la seguridad de la región y del mundo”.
"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.
“Esta no es una victoria del gobierno nacional, es de todos los bolivianos y bolivianas. Es la necesidad de reafirmar el camino correcto para poner a Bolivia en lo más alto de su capacidad de crecimiento y producción, con las manos de los bolivianos y no con el narcotráfico. Esto reafirma la voluntad del gobierno contra las mafias nacionales e internacionales”, concluyó Paz.
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