"Contribuimos activamente con la seguridad de la región y del mundo", dijo el presidente de Bolivia tras la captura de Marset. Foto: captura de video de Bolivia TV Oficial.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz aseguró en una declaración a la prensa que con la captura del narco uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, su país realiza un aporte sustancial por la seguridad en la región y el mundo.

“Hoy fue un día de gran logro para los bolivianos. Bolivia demuestra que quiere contribuir a la seguridad global. Lo está haciendo con esfuerzos propios y con la colaboración de países vecinos y del continente”, dijo Paz, y agregó: “No somos un gobierno de titulares, somo un gobierno de acciones, y en ese sentido la captura de Marset fue gracias al trabajo comprometido de nuestra policía, con hombres y mujeres que sirven a la patria con valentía”.

“No es un hecho aislado es el inicio de acciones que tienden a hacer a Bolivia libre de la corrupción y el crimen organizado”, dijo el mandatario boliviano, e insistió: “Contribuimos así activamente con la seguridad de la región y del mundo”.

“Esta no es una victoria del gobierno nacional, es de todos los bolivianos y bolivianas. Es la necesidad de reafirmar el camino correcto para poner a Bolivia en lo más alto de su capacidad de crecimiento y producción, con las manos de los bolivianos y no con el narcotráfico. Esto reafirma la voluntad del gobierno contra las mafias nacionales e internacionales”, concluyó Paz.

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