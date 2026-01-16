Contrabando con persecución y fuga: incautaron $3,5 millones en cigarrillos en una camioneta; su conductor huyó

Un contrabando por casi 3.500.000 pesos fue incautado por la Policía luego de un procedimiento en el que hubo persecución y fuga .

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada en las inmediaciones del barrio Salto Nuevo, ubicado al sur de la ciudad de Salto.

Todo comenzó cuando en las calles Catalán y Gobernador de Viana, la Policía, que contaba con información, siguió a una furgoneta que al ver a los efectivos, sus ocupantes aceleraron, haciendo caso omiso a las señales de alto.

Tras alcanzarlo, el hombre que manejaba la camioneta paró y huyó corriendo por un campo. En el vehículo, se transportaba un importante cargamento de cigarrillos que había sido ingresado de contrabando desde Argentina.

Personal de Aduanas valorizó lo incautado en casi 3.500.000 pesos. La Policía trata de dar con el ocupante del vehículo y quienes habían adquirido la mercadería.