Continuaron este domingo los disturbios en París y en Milán, donde reclaman por el aumento del costo de vida

Este domingo se registraron nuevos disturbios en París. Las autoridades describieron un caos "sin precedentes", que dejó casi 2.400 detenidos y unos 1.000 policías heridos.

Una nueva concentración no autorizada reunió a cientos de personas en la plaza de la República, en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad intentaban dispersarlas con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y "continuar con la movilización de ayer, con la idea de agotar a los policías".

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Al menos 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio el sábado, según la Federación de Comercio y Distribución.

Las autoridades se preguntan ahora cómo pudo pasar.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció una comisión parlamentaria para investigar la violencia, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

Un joven de 17 años perdió una mano en Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad y otra adolescente de la misma edad perdió un ojo en Mulhouse.

Macron encargó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, "que saque todas las lecciones necesarias en materia de información y anticipación y que haga lo necesario para que no pueda volver a ocurrir".

Interés internacional

Las escenas de caos dieron la vuelta al mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en campaña por las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre, las vinculó con la inmigración e instó a Francia a endurecer sus normas migratorias.

Su par salvadoreño, Nayib Bukele, conocido por su guerra antipandillas criticada por organizaciones de derechos humanos, aseguró que su país "superó en un año un problema cien veces más grave" y que Francia, que tiene más "medios", "podría lograrlo en una semana".

El malestar social está marcando el convulso final de la presidencia de Macron.

Respecto a la principal queja sobre el encarecimiento de la vida, impulsado en parte por la guerra en Oriente Medio, el mandatario respondió que el gobierno hacía "todo lo posible".

Y llamó a escuchar "sin prejuicios y sin minimizar las dificultades" a los jóvenes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos y que el sábado se sumaron a las manifestaciones.

Milán

Jóvenes y policías se enfrentaron por segundo día consecutivo este domingo en Milán, capital económica de Italia, donde grupos de personas lanzaron botellas y saquearon comercios en los alrededores de la céntrica plaza del Duomo.

La policía de la ciudad ha detenido a unas 200 personas desde el sábado, según la agencia de prensa Ansa.

La primera ministra Giorgia Meloni convocó para el lunes una reunión de seguridad con el fin de abordar la situación.

Los incidentes evocan, aunque a menor escala, las escenas de violencia y saqueos registradas el sábado en París.

Los enfrentamientos comenzaron el sábado al margen de una manifestación autorizada contra el aumento del costo de la vida.

Situaciones similares se registraron también en otras ciudades del norte del país, como Bolonia y Turín.

El domingo, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a varios grupos concentrados en la plaza del Duomo, corazón histórico y turístico de Milán.

Imágenes de video mostraban a jóvenes, en su mayoría hombres y muchos de ellos encapuchados, lanzando objetos contra vehículos de la policía.

Un supermercado ubicado en Via Torino, una de las principales calles comerciales del centro que desemboca en la plaza, fue saqueado. También se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de libre servicio.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó haber visto "escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados".

"Lo que ha ocurrido aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo", declaró a Ansa. "Estoy muy preocupado porque se trata de un fenómeno nuevo, que también tiene su origen en un contexto internacional y se alimenta de él".

Meloni, cuyo gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha afrontará elecciones en 2027, calificó el sábado a los responsables de los disturbios como "vándalos que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes".

"Manifestarse es un derecho. Devastar nuestras ciudades no lo es", escribió en la red social X.

FUENTE: AFP