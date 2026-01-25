En la mañana de este domingo tendremos un comienzo de jornada templado a cálido con cielo ligeramente nublado, señaló el meteorólogo Nubel Cisneros. Las temperaturas superarán los 40ºC.
Continúan las altas temperaturas y superarán los 40ºC en algunas zonas, según el pronóstico de Nubel Cisneros
Las mañanas cálidas, las tardes con elevadas sensaciones térmicas. Así estará el tiempo desde este domingo hasta el martes.
La tarde continuará muy calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
Según el pronóstico, el lunes comienza templado a cálido con cielo parcialmente nublado.
La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas observándose gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche.
El martes tendremos una mañana cálida con pasaje de mucha nubosidad generando inestabilidad principalmente en las centro y norte.
En la tarde seguirá el tiempo caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo ligera inestabilidad en las primeras horas en la zona norte.
Temperaturas para el domingo 25:
La máxima para el norte es de 41ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el sur es de 39ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el este es de 37ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el oeste es de 41ºC y la mínima de 20ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 23ºC.
Temperaturas para el lunes 26:
La máxima para el norte es de 41ºC y la mínima de 20ºC.
La máxima para el sur es de 40ºC y la mínima de 20ºC.
La máxima para el este es de 38ºC y la mínima de 20ºC.
La máxima para el oeste es de 41ºC y la mínima de 24ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 24ºC.
Temperaturas para el martes 27:
La máxima para el norte es de 39ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el sur es de 38ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el este es de 38ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el oeste es de 39ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 20ºC.
