Continúan las altas temperaturas y superarán los 40ºC en algunas zonas, según el pronóstico de Nubel Cisneros

En la mañana de este domingo tendremos un comienzo de jornada templado a cálido con cielo ligeramente nublado, señaló el meteorólogo Nubel Cisneros . Las temperaturas superarán los 40ºC.

La tarde continuará muy calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Según el pronóstico , el lunes comienza templado a cálido con cielo parcialmente nublado.

Seguí leyendo Los primeros dos días de trabajo de los bomberos uruguayos en incendios de Biobío, en Chile

La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas observándose gradual aumento de nubosidad y humedad hacia la noche.

El martes tendremos una mañana cálida con pasaje de mucha nubosidad generando inestabilidad principalmente en las centro y norte.

En la tarde seguirá el tiempo caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo ligera inestabilidad en las primeras horas en la zona norte.

Temperaturas para el domingo 25:

La máxima para el norte es de 41ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el sur es de 39ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 37ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 41ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 23ºC.

Temperaturas para el lunes 26:

La máxima para el norte es de 41ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el sur es de 40ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el este es de 38ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el oeste es de 41ºC y la mínima de 24ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 24ºC.

Temperaturas para el martes 27:

La máxima para el norte es de 39ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el sur es de 38ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 38ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 39ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 20ºC.