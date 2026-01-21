Contaminación en arroyo Carrasco: "Vamos a solicitar un plan de acción que revierta esta situación insoportable", dijo Lema

Vecinos del arroyo Carrasco denuncian contaminación y mal olor en la zona. El senador del Partido Nacional, Martín Lema , reclamará a los Ministerios de Ambiente y Salud Pública una plan de acción de limpieza junto con vigilancia sanitaria para determinar el impacto sanitario.

En diálogo con Subrayado, el legislador dijo que en la comisión de ambiente del Senado recibieron en agosto a los vecinos que manifestaron su preocupación y conocer los avances en los diferentes proyectos.

"Entendemos que ya superó la tolerancia de los vecinos que tienen que estar soportando la mugre y el olor insoportable", indicó.

Lema dijo que junto a la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, solicitarán al Ministerio de Ambiente que lidere el proceso con un plan de acción completo de modo de revertir esta situación.

Por su parte, la alcaldesa sostuvo que la situación está bastante caótica ya que no solo es esa zona sino que se extiende hasta la playa Carrasco.

"La verdad es que están habiendo unos olores insoportables, no solo se le puede echar culpa como años anteriores se decía que era el frigorífico", apuntó.

Ruiz entiende que es necesario un trabajo mancomunado. "Desde lo municipal me supera, me preocupa porque son los vecinos nuestros", agregó.

Valentino, uno de los niños de la zona, dijo a Subrayado que cuando juegan a la pelota sienten mucho olor a podrido y hay mucha basura.

"Que saquen la basura y que limpien un poco porque hay mucho olor feo. Tiran basura. El medioambiente tiene corazón también", expresó.