RECIBÍ EL NEWSLETTER
inseguridad

Consultado por homicidios Orsi dijo que hay que doblar esfuerzos y trabajar más

El presidente de la república dijo que hay que recurrir a más personal, más tecnología y trabajar "mucho más de abajo, con la gurisada”.

orsi regreso al pais onu eeuu (2)

Una ola de homicidios tuvo lugar desde el lunes 22 y el viernes 26 de setiembre, en distintos puntos del país, donde se registraron en total 11 muertes.

En la conferencia de prensa que dio el presidente Yamandú Orsi este sábado al retornar al país desde Estados Unidos, fue consultado por la ola de homicidios de los últimos días y respondió que ante el fenómeno hay que doblar los esfuerzos y trabajar más.

Contó que esta semana habló con el ministro del interior Carlos Negro en dos oportunidades y afirmó que “por supuesto es más que preocupante, es un dato de la realidad que viene ya de un tiempo a esta parte, y a veces son más, a veces son menos, no es que no importe, pero vamos en la misma línea, seguimos en la misma línea, tiene que ver con un crecimiento de la violencia y la forma como resuelven algunos las diferencias.”

Foto: canal 10.
Seguí leyendo

Orsi sobre Mundial 2030 y reforma Centenario: "Evidentemente algún privado se va a tener que hacer cargo"

Orsi dijo también que siguió la conferencia del ministro del interior y autoridades policiales desde los Estados unidos y que comparte “la misma preocupación, el mismo dolor de una sociedad a la que le cuesta cambiar, eso nos está costando (...) hay que doblar los esfuerzos, trabajar más (...) recurrir a más personal, en el presupuesto está incluido 1500 efectivo más (...) más tecnología, y lo otro es trabajar mucho más de abajo, con la gurisada”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a "El Pelón" por cuatro homicidios: el fiscal lo calificó de asesino serial durante la audiencia
Policiales

Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo: las víctimas tenían 33 y 17 años
audiencia en ciudad de la costa

El Pelón dijo que iba a Florida para "hacer destrozo", pero antes fue arrestado
PRONTUARIO DEL DELINCUENTE

"El Pelón" había cometido tres homicidios cuando era adolescente; ahora a los 32 le imputaron cuatro más
INFORME ESPECIAL

Ola de homicidios: uno a uno estos son los casos ocurridos entre el lunes y el viernes

Te puede interesar

Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
misión oficial a estados unidos

Orsi volvió al país y afirmó que empresarios tienen interés en Uruguay y valoran estabilidad
Foto: X Comité Olímpico Uruguayo
deportes

Felipe Klüver hace historia tras ganar medalla de oro en el Mundial de remo en Shanghái
Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería
cartelera montevideana

Teatro Circular sufrió importantes daños por inundación provocada por una rotura de cañería

Dejá tu comentario