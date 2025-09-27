Consultado por homicidios Orsi dijo que hay que doblar esfuerzos y trabajar más

Una ola de homicidios tuvo lugar desde el lunes 22 y el viernes 26 de setiembre, en distintos puntos del país, donde se registraron en total 11 muertes.

En la conferencia de prensa que dio el presidente Yamandú Orsi este sábado al retornar al país desde Estados Unidos, fue consultado por la ola de homicidios de los últimos días y respondió que ante el fenómeno hay que doblar los esfuerzos y trabajar más.

Contó que esta semana habló con el ministro del interior Carlos Negro en dos oportunidades y afirmó que “por supuesto es más que preocupante, es un dato de la realidad que viene ya de un tiempo a esta parte, y a veces son más, a veces son menos, no es que no importe, pero vamos en la misma línea, seguimos en la misma línea, tiene que ver con un crecimiento de la violencia y la forma como resuelven algunos las diferencias.”

Orsi dijo también que siguió la conferencia del ministro del interior y autoridades policiales desde los Estados unidos y que comparte “la misma preocupación, el mismo dolor de una sociedad a la que le cuesta cambiar, eso nos está costando (...) hay que doblar los esfuerzos, trabajar más (...) recurrir a más personal, en el presupuesto está incluido 1500 efectivo más (...) más tecnología, y lo otro es trabajar mucho más de abajo, con la gurisada”.