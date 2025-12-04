RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRANSPORTE METROPOLITANO

Construcción de túnel por 18 de Julio: "Por fin se va a hacer algo de calidad en el centro", dijo integrante de Grupo Centro

El túnel será exclusivo para ómnibus y comenzaría en Eduardo Acevedo hasta la plaza Independencia. Federico Celsi dijo a Subrayado que están preocupados por el transcurso de la obra y cómo afectaría las ventas.

La construcción de un túnel por la avenida 18 de Julio propuesto por el gobierno es uno de los temas que se debaten en torno a la reforma del transporte metropolitano.

El túnel exclusivo para ómnibus comenzaría en Eduardo Acevedo hasta la plaza Independencia.

Comerciantes del centro de Montevideo ven con expectativa el proyecto que busca transformar la movilidad de la capital y soterrar parte de la avenida 18 de julio.

Desde Grupo Centro, Federico Celsi, dijo a Subrayado que tienen la expectativa que se hará foco en hacer mejoras como en las veredas, las calles, el transporte y dar contenido al centro.

"Por fin se va a hacer algo de calidad en el centro de Montevideo. Yo estoy cansado de los cuidados paliativos que se arreglan algunas cositas. Yo entiendo que el centro, si se hacen las inversiones va a pasar a jugar en Primera Divisón".

Y agregó: "Está claro que estoy preocupado por el transcurso de la obra, que estoy y estamos preocupados. Esto ya se planteó al Ministerio de Transporte como a otros actores de cuáles iban a ser las consecuencias en la baja de las ventas".

