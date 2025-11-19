RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL SENADO

Constanza Moreira confirmó que habrá reasignaciones presupuestales para la Universidad de la República

La senadora del Frente Amplio habló de un aumento en la cantidad de funcionarios, los problemas edilicios, las becas y la remuneración de los docentes grado 1 y 2, como las prioridades.

hector-cancela-comision-prespuesto-senado

"Lo que se trata ahora es determinar en conjunto con la Universidad cuáles son las prioridades para una resignación que será siempre ajustada, pero habrá alguna resignación", afirmó la legisladora frenteamplista.

Moreira habló de un aumento en la cantidad de funcionarios, que estaba estancada desde hace diez años; los problemas edilicios, principalmente en el interior; las becas; y la remuneración de los docentes grado 1 y 2, que son el 70% y por 20 horas ganan menos que los profesores de la Universidad Tecnológica (UTEC). "Eso hay que corregirlo", indicó.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, había expresado la necesidad de contar con más cargos de técnicos, administrativos y de servicios.

"Estamos viendo porque tenemos ideas totales para la reasignación en todos los incisos, así que habrá que ver la parte que le toca a cada uno, pero sí habrá reasignaciones en la Udelar", reiteró.

