RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL SENADO

Constanza Moreira aseguró que habrá reasignaciones presupuestales para la Universidad de la República

La senadora del Frente Amplio habló de un aumento en la cantidad de funcionarios, los problemas edilicios, las becas y la remuneración de los docentes grado 1 y 2, como las prioridades.

hector-cancela-comision-prespuesto-senado

"Lo que se trata ahora es determinar en conjunto con la Universidad cuáles son las prioridades para una resignación que será siempre ajustada, pero habrá alguna resignación", afirmó la legisladora frenteamplista.

Moreira habló de un aumento en la cantidad de funcionarios, que estaba estancada desde hace diez años; los problemas edilicios, principalmente en el interior; las becas; y la remuneración de los docentes grado 1 y 2, que son el 70% y por 20 horas ganan menos que los profesores de la Universidad Tecnológica (UTEC). "Eso hay que corregirlo", indicó.

Error en la licitación para pasturas en el campo María Dolores.
Seguí leyendo

Error en licitación para el campo María Dolores provoca retrasos y se pierde un cultivo de verano

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, había expresado la necesidad de contar con más cargos de técnicos, administrativos y de servicios.

"Estamos viendo porque tenemos ideas totales para la reasignación en todos los incisos, así que habrá que ver la parte que le toca a cada uno, pero sí habrá reasignaciones en la Udelar", reiteró.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
barrio bella vista

El chofer de un ómnibus se desmayó, cruzó un semáforo en rojo, chocó y terminó en una vereda
MATERIAL PARTICULADO

MSP emitió recomendaciones por la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras
LEANDRO GÓMEZ Y PASAJE PEATONAL

Una mujer fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri
OCURRIÓ EN BELVEDERE

Madre denuncia que su hijo fue obligado a retirar dinero de un cajero y le robaron celular, reloj y auriculares

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
Autoridades de la salud en San Javier, en el policlínico más cercano a donde investigan posibles casos de sarampión en zona rural. Foto: Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado.
ZONA RURAL CERCA DE SAN JAVIER

Autoridades de la salud investigan un posible foco de sarampión en una zona rural de Río Negro
Aumentó este jueves la tarifa del taxi en Montevideo
transporte

Aumentó este jueves la tarifa del taxi en Montevideo

Dejá tu comentario