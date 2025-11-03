RECIBÍ EL NEWSLETTER
Consejo de Ministros analiza con Orsi cambios al presupuesto y el caso Cardama

El presidente Orsi reúne este lunes desde las 10 de la mañana al Consejo de Ministros para analizar los cambios al presupuesto que ahora se debate en el Senado, y la interpelación por el caso Cardama, entre otros temas.

Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.

La reunión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Orsi comenzó a las 10 de la mañana de este lunes, en la residencia oficial de la avenida Suárez, en el Prado.

El mandatario analiza con sus ministros los cambios que se realizaron al proyecto de ley de presupuesto y la posibilidad de agregar o distribuir recursos en distintas áreas, extremo que se debate por estos días en el Senado.

También se analizarán las repercusiones de la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, en el entendido de que la garantía presentada por la empresa es falsa, y responde a un banco inexistente, según sostiene el gobierno.

Seguí leyendo

Presentan proyecto de ley para que hijos mayores de 25 años puedan reclamar la filiación materna y paterna

Tras esta decisión del gobierno, la oposición decidió interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo en el Senado. El senador interpelante será Javier García, exministro de Defensa que firmó el contrato con Cardama a fines de 2023.

