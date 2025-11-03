Consejo de Ministros analiza con Orsi cambios al presupuesto y el caso Cardama

Consejo de Ministros. Foto: Presidencia. Consejo de Ministros. Foto: Presidencia. Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.

La reunión del Consejo de Ministros encabezada por el presidente Orsi comenzó a las 10 de la mañana de este lunes, en la residencia oficial de la avenida Suárez, en el Prado.

El mandatario analiza con sus ministros los cambios que se realizaron al proyecto de ley de presupuesto y la posibilidad de agregar o distribuir recursos en distintas áreas, extremo que se debate por estos días en el Senado.

También se analizarán las repercusiones de la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, en el entendido de que la garantía presentada por la empresa es falsa, y responde a un banco inexistente, según sostiene el gobierno.

Tras esta decisión del gobierno, la oposición decidió interpelar a la ministra de Defensa Sandra Lazo en el Senado. El senador interpelante será Javier García, exministro de Defensa que firmó el contrato con Cardama a fines de 2023.