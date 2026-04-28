Consejo de Ministros analiza cambios al sistema previsional y los proyectos de ley que enviará al Parlamento

El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, se reúne este martes desde las 10 de la mañana para analizar las conclusiones del diálogo social y sus recomendaciones para introducir cambios en el sistema previsional, incluidas modificaciones a ls AFAP.

“Hoy se van a presentar las conclusiones en el Consejo de Ministros y luego se analizarán”, dijo este martes, antes de la reunión de gabinete, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

“No hay un cambio estructural en el sistema. Al contrario, el diálogo social termina consolidando el sistema con tres pilares, ahorro individual incluido” en las AFAP, dijo Sánchez en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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Sánchez dijo que el Consejo de Ministros analizará el documento que surgió del diálogo social, para luego “elaborar una serie de propuestas y enviarlas al Parlamento”.

“Hubo acuerdos y disensos, ahora el Poder Ejecutivo tiene que evaluar y enviar un proyecto de ley, o más de uno”, dijo el secretario de Presidencia. “No necesariamente tiene que ir todo en una sola ley”, agregó, e insistió en que las conclusiones y recomendaciones del diálogo social son “una orientación de trabajo para diseñar las herramientas legales”.

Dos destacados

Entre las recomendaciones, Sánchez destacó dos que a su entender son muy positivas.

Una es habilitar la posibilidad de que las personas, si así lo necesitan, se puedan jubilar a los 60 años, y no esperar a los 65.

La edad de retiro general se mantendrá en 65 años, pero se crearía una causal jubilatoria a los 60 para personas de bajos ingresos que no llegan a los 65 con trabajo estable, por ejemplo.

Otra recomendación que destacó Sánchez es la de unificar las partidas que reciben familias o personas de bajos recursos, vulnerables por su situación social.