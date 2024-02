Consejero de la ANEP criticó paros en la primera semana de clases porque "desprestigian" la educación pública

“En segundo lugar porque esto es resultado de una actividad que el gremio cataloga como sindical y que todos los servicios han dicho que es ilegal. Hace 90 años que tenemos en la Constitución un artículo que dice que no se puede hacer proselitismo de ninguna especie por los funcionarios públicos en su lugar de trabajo”, dijo Gabito en relación a la proclama que un grupo de maestras leyeron en marzo del año pasado dentro de una escuela de Montevideo.

“Si hacés una arenga dentro de la escuela, no hablando de tus derechos como trabajador, porque no se trataba de pérdida de fuentes de trabajo ni de reclamos salarial, sino que es en contra de una decisión de gobierno de la enseñanza por un cambio de orientación, que eso en un sistema democrático le compete a la autoridad legítima, y si pretendés hacer esa arenga frente a los padres o los abuelos que fueron a llevar sus niños no a que los adoctrinen, digamos, con determinado mensaje. No puede ser que los procuradores, abogados, asesores, la dirección de Primaria, todos consideren que se equivocaron, menos ellos”, apuntó el consejero de la ANEP.