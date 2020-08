Consejero del Codicen plantea "suprimir" cargos y horas docentes para ahorrar

Con la orden de recortar un 15% en el gasto de toda la administración pública, la ANEP proyecta "un plan de optimización del gasto" dijo a Búsqueda Juan Gabito Zóboli, integrante del Consejero Directivo Central.

"Estamos fuertemente comprometidos por el déficit heredado y los compromisos de obras asumidas por la administración anterior. La buena noticia es que hay mucho por donde ajustar, no en el sentido neoliberal del término, sino en el ciudadano de optimizar cada peso de Juan Pueblo", señaló.

Las autoridades de la ANEP están preocupadas por el déficit que en 2019 pudo cubrirse por el Fondo de Inasistencias que se nutre de los descuentos que se les aplica a los funcionarios que faltan al trabajo.

"El punto de partida ahora es pedirle al Poder Ejecutivo el equivalente al Fondo de Inasistencias" unos $ 580.000 millones, dijo el jerarca al semanario.

A su entender urge revisar especialmente los salarios y aportes patronales que representan el 90.7% del presupuesto de la ANEP.

"A mí no me asusta emplear la palabra ajuste, ya no vista en su término económico, sino en su sentido vulgar, porque es lo que haría cualquiera en su propia casa o empresa", dijo e consejero.

Del año 2011 a 2019 la cantidad de funcionarios de la ANEP creció de 54.772 a 65.454 (20%) mientras que durante ese lapso la cantidad de alumnos aumentó 2% pasando de 685.217 matriculados a 699.678.

"Hay un altísimo gasto que por ahí se justifica y por ahí no, pero en todo caso amerita una investigación técnica".

El consejero también pretende investigar las certificaciones médicas que pasaron de 35.418 funcionarios en 2012 a 42.163 en 2019.

Un gasto asociado a este es el de las suplencias que equivale al 9% del presupuesto total de la ANEP porque "cada docente que pide licencia genera un suplente".

Un informe citado por Gabito da cuenta de que a octubre de 2019 hubo 2.370 casos en los que se originaron dos suplencias (es decir, ese mes cobraron tres personas) y en 842 casos hubo tres suplentes. "¡Hasta hubo un caso de 12 suplentes, por lo que cobraron 13 personas en un mes!, remarcó el consejero.

"Hay mucho espacio para racionalizar sin retacear ningún derecho ni suprimir ningún servicio. Nadie está pensando en rebajar sueldos, pero sí en suprimir cargos y horas docentes", señaló.

Gabito es consciente de que estos planes pueden derivar en protestas docentes pero sostiene: "Yo no vine a representar a los funcionarios públicos sino a Juan Pueblo y al Poder Ejecutivo".

"Todo este esfuerzo se inscribe en un análisis de la eficiencia del sistema educativo, porque todos los indicadores son negativos en aprendizajes y sobre todo en egreso en Secundaria, y esto muestra que la teoría de tirarle más dinero al sistema, en sí, no ha resultado eficiente".