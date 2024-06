Conflicto pesquero: hubo reunión en el MTSS por buques parados hace siete meses y trabajadores piden respuestas

“Por el momento no encontramos una solución. Fue algo informal con la idea de tratar de llegar un poco más a ver si podemos tener algún tipo de negociación”, dijo Leonardo Musetti del Sindicato Único de Patrones de Pesca. “Nosotros lo que queremos es negociar y salir lo antes posible. El tema es que los empresarios siguen diciendo, más o menos manifestaron una visión, de que el Estado no les está dando nada y que en esa situación no pueden trabajar. Nosotros pensamos que no es así, que hay un 25% de la flota que está trabajando”, expresó.