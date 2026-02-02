Conflicto en Copsa: empresa se vuelve a reunir con sindicato el próximo lunes, por salarios de enero

Este lunes se realizó una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo , tras el paro de los trabajadores de la empresa Copsa el pasado sábado por incumplimientos salariales.

"Todavía no habíamos percibido los salarios de diciembre. El 30 nos comunican que no iban a poder hacerse cargo y por eso es la medida de paro", explicó el presidente del sindicato, Marcelo Pérez. Hubo acuerdo este lunes.

Habrá una nueva reunión el 9 de febrero por los salarios de enero.

"Hace tiempo venimos cobrando por partida. No cobramos la totalidad el 10, que sería la fecha correcta", indicó.

De los salarios vacacionales les están pagando el 75%. "El restante 25% queda para adelante, no sabemos cuándo", detalló.

"La venimos llevando, dentro de lo que podemos, con una esperanza a futuro de una paramétrica que supuestamente el ministerio la está estudiando y piensan que va a salir en cualquier momento, que eso lo trataría de solucionar el inconveniente que tienen las empresas, porque es todo el sector suburbano", dijo Pérez.