Conflicto entre Ancap y gremio por negociaciones "trancadas"; continúan las medidas

El vicepresidente de Fancap, Rodrigo Arada, dijo a Subrayado que las negociaciones con la empresa "están trancadas", respecto a la situación laboral y el arrendamiento de las plantas de despacho en los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. "Estamos dispuestos a negociar las dos plantas sobre la base de que queden en manos estatales, que sean empresas públicas. Ahí la administración nos contestó que no estaba en condiciones de respondernos ese planteo. Y bueno, nosotros entendemos que, en la medida en que no están dispuestos a responder sobre la base que en esa reunión participó el presidente del directorio y el gerente general, estaban las condiciones para responder, entendemos que están dilantando el tema", señaló.

Seguí leyendo ANCAP a juicio contra la IMM por tasa de inflamables: "No hay contraprestación", dijo vice del ente

Consultado sobre si puede llegar a haber faltante de combustible, Arada indicó que "no es que no se esté despachando en el día de hoy abrió tal cual abre todos los días. Nada tendría que indicar que faltara combustible ahora", explicó. Según el vicepresidente, el faltante puede ocurrir en alguna estación puntual pero no es atribuible a la medida.