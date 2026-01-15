Las autoridades policiales y fiscales de Flores confirmaron que el hombre de 67 años que fue encontrado muerto el lunes en su comercio de Trinidad fue víctima de homicidio. Así lo determinaron las pericias y tras obtener esa información, los efectivos detuvieron al principal sospechoso.
Confirman homicidio en Trinidad: la víctima fue un comerciante de 67 años y el sospechoso fue a prisión preventiva
El homicidio ocurrió en la tarde del lunes. Tras un allanamiento, el principal sospechoso, de 25 años, fue detenido y cumple prisión preventiva.
Fue tras un allanamiento que cayó el joven de 25 años. La Justicia lo imputó en las últimas horas por autoría de homicidio y lo envió a prisión preventiva por 150 días, mientras la Fiscalía avanza en la investigación del caso. Fue enviado a la cárcel de Durazno, la Unidad N.° 18.
La víctima había sido encontrada caída dentro de su comercio ubicado en el barrio Primavera. Un vecino lo vio herido y lo trasladó al hospital, donde murió horas más tarde. Testigos señalaron que habían sospechado de dos hombres que entraron al local y se retiraron.
En base a la información que otorgaron las pericias, la Policía hizo un allanamiento donde detuvo al sospechoso. Ahora la Fiscalía deberá seguir recolectando evidencia en contra del presunto homicida hasta el juicio o un eventual acuerdo abreviado.
El comercio está ubicado en Navea, entre Treinta y Tres y 18 de Julio, barrio Primavera, en el oeste de la ciudad de Trinidad.
