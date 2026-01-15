RECIBÍ EL NEWSLETTER
Confirman homicidio en Trinidad: la víctima fue un comerciante de 67 años y el sospechoso fue a prisión preventiva

El homicidio ocurrió en la tarde del lunes. Tras un allanamiento, el principal sospechoso, de 25 años, fue detenido y cumple prisión preventiva.

Las autoridades policiales y fiscales de Flores confirmaron que el hombre de 67 años que fue encontrado muerto el lunes en su comercio de Trinidad fue víctima de homicidio. Así lo determinaron las pericias y tras obtener esa información, los efectivos detuvieron al principal sospechoso.

Fue tras un allanamiento que cayó el joven de 25 años. La Justicia lo imputó en las últimas horas por autoría de homicidio y lo envió a prisión preventiva por 150 días, mientras la Fiscalía avanza en la investigación del caso. Fue enviado a la cárcel de Durazno, la Unidad N.° 18.

La víctima había sido encontrada caída dentro de su comercio ubicado en el barrio Primavera. Un vecino lo vio herido y lo trasladó al hospital, donde murió horas más tarde. Testigos señalaron que habían sospechado de dos hombres que entraron al local y se retiraron.

Investigan asesinato de una mujer de 41 años en Barros Blancos: el cuerpo fue hallado en una casa

En base a la información que otorgaron las pericias, la Policía hizo un allanamiento donde detuvo al sospechoso. Ahora la Fiscalía deberá seguir recolectando evidencia en contra del presunto homicida hasta el juicio o un eventual acuerdo abreviado.

El comercio está ubicado en Navea, entre Treinta y Tres y 18 de Julio, barrio Primavera, en el oeste de la ciudad de Trinidad.

