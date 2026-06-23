Conexión Ganadera: unos 4.000 damnificados acordaron la distribución de USD 35 millones por venta de reses

Unos 4.000 damnificados de Conexión Ganadera llegaron a un acuerdo y se distribuirán unos 35 millones de dólares producidos por la venta de todo el ganado existente.

El abogado de damnificados, Juan Pablo Decia, destacó que se haya alcanzado la mayoría prevista para poder aprobar el acuerdo. "Es una primera distribución que hay de lo que son los activos biológicos", indicó.

Los damnificados cobrarán un 5% del crédito verificado, de lo que era su inversión, y quienes tenían ganado a su nombre van a cobrar un 33,33%, de lo que no perciban de su inversión (por el porcentaje que no tenían ganado a su nombre) irán por el 5%, al igual que el resto de los acreedores.

Decia indicó que se liquidó toda la hacienda disponible por unos 50 millones de dólares, pero el síndico Alfredo Ciavatone debió reservar una salvaguarda para los acreedores que no adhirieron al acuerdo y por créditos no verificados como la DGI por unos 7 millones de dólares. El abogado dijo que debía haber más de 800.000 cabezas de ganado, pero las existentes no superaban las 60.000 reses. "El 90% del ganado que no está, habrá que ver hacia dónde se direccionó ese dinero", afirmó.

El juez del concurso, Leonardo Méndez, deberá homologar el acuerdo y a partir de ahí comenzará a regir el plazo de 60 días para hacer efectivo los pagos.

Una vez resuelto esto, vendrá la distribución del resto de los activos de la masa concursal. Entre los activos, se cuentan la sucesión de Gustavo Basso y el patrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, así como el de los mandos medios de Conexión Ganadera imputados en la causa, a quienes se les haya detectado bienes adquiridos con fondos de la empresa.