Conexión Ganadera: prorrogan medidas cautelares a Daniela Cabral, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow hasta febrero

La jueza penal especializada de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, dispuso este miércoles la prórroga de las medidas cautelares dispuestas contra la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, y contra Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, imputados en la causa de Conexión Ganadera.

"Por los fundamentos expuestos y manteniéndose latente tanto el humus del buen derecho como el peligro de libertad de los imputados, se habrá de hacer lugar a la prórroga de las medidas cautelares dispuestas", indicó la jueza en su dictamen.

Cabral, Carrasco y Iewdiukow tendrán las medidas cautelares prorrogadas hasta el 5 de febrero de 2027, "sin perjuicio de su modificación, sustitución o cese en caso de variar las circunstancias tenidas en cuenta para su imposición".

Carrasco está preso en la cárcel de Punta de Rieles imputado por los delitos de estafa y lavado de activos, al igual que su esposa Iewdiukow, quien cumple prisión en la cárcel de Florida. Mientras que Cabral se mantiene en arresto domiciliario en un lujoso apartamento de Punta del Este, imputada por estafa.