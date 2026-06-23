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TESTIMONIO DAMINIFICADO

Conexión Ganadera: "Es un pequeño avance, es una devolución mínima que se va a recibir", dijo damnificado

Matías Corts, damnificado de Conexión Ganadera, dijo a Subrayado que "más allá de esas posibles impugnaciones es una buena noticia para empezar a recibir un mínimo del capital que se debe devolver".

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Unos 4.000 damnificados de Conexión Ganadera acordaron la distribución de USD 35 millones por venta de reses; cobrarán un 5% del crédito verificado y quienes tenían ganado a su nombre van a cobrar un 33,33%.

Uno de los damnificados, Matías Corts, dijo a Subrayado que la primera sensación que da es de un pequeño avance.

"Es una devolución mínima que se va a recibir, pero esto va a permitir poder adelantar mucho tiempo con respecto a la presentación eventual de recursos si este acuerdo no se presentaba. Más allá de una cuestión temporal, hay una cuestión que queda haciendo sombra en este acuerdo que es que se va a tener como cierta la información declarada en el SNIG y la trazabilidad del Ministerio de Ganadería que quedó demostrado que fue totalmente falseado, que fue vulnerado y que los controles no se dieron", explicó.

conexion ganadera: unos 4.000 damnificados acordaron la distribucion de usd 35 millones por venta de reses
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Conexión Ganadera: unos 4.000 damnificados acordaron la distribución de USD 35 millones por venta de reses

Y agregó: "Más allá de esas posibles impugnaciones es una buena noticia para empezar a recibir un mínimo del capital que se debe devolver".

Corts dijo que invirtió inicialmente USD 30.000 y que actualmente tendría que recuperar unos USD 2.500.

"La sensación que estamos recibiendo a nivel general los damnificados de los distintos fondos ganaderos por parte del Estado es muy mala. La solidez que se le está dando al Poder Judicial, la Fiscalía y el acceso a la información", comentó.

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