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ANTE JUSTICIA CONCURSAL

Conexión Ganadera: Carrasco y sus hijos pidieron levantar embargo; para abogado de damnificados es una "chicana"

"Entiendo que están todas las garantías dadas a nivel de lo que es la Justicia Concursal para que esto quede como una anécdota", aseguró Juan Pablo Decia.

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Pablo Carrasco, detenido desde julio de 2025 por los cargos de estafa y lavado de dinero, presentó ante la Justicia una solicitud para levantar el embargo, además de pedir la caducidad de las medidas cautelares dictadas en su contra.

A esta petición se sumaron sus cinco hijos, actuando en representación de Muralir S.A., una empresa fundada en 2007 por Carrasco y su esposa.

El cofundador de Conexión Ganadera asegura que no tenía control directo sobre la gestión financiera de la sociedad, señalando como responsables a administradores de hecho.

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En su defensa, sostiene que no actuó con dolo, un aspecto que, según él, quedó verificado por Fiscalía en la investigación.

Sin embargo, admite haber incurrido en lo que califica como una posible negligencia por no supervisar adecuadamente como socio administrador.

Subraya que jamás tuvo acceso ni control de las cuentas bancarias, ni de los aspectos financieros o económicos de Conexión Ganadera.

En el documento, Carrasco también resalta su colaboración con las autoridades judiciales, manifestada a través de la entrega de bienes personales y familiares a la Fiscalía Penal como medio para atenuar los perjuicios a los acreedores.

Asegura Carrasco que fue él quien impulsó la liquidación de la empresa con el propósito de maximizar el valor recuperable de los activos disponibles.

El abogado de damnificados, Juan Pablo Decia, aseguró que se trata de "chicanas" para obtener beneficios mediante artilugios indebidos y dio por hecho que terminarán siendo desestimadas por la Justicia Concursal. "Entiendo que están todas las garantías dadas a nivel de lo que es la Justicia Concursal para que esto quede como una anécdota", afirmó.

Decia se reunió el viernes pasado con el fiscal de la causa, Enrique Rodríguez, quien les informó que el Banco República presentó una denuncia penal contra Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, el fallecido socio de Conexión Ganadera, por un préstamo que supera el millón de dólares y que puso como garantía ganado que no existe.

El abogado sostuvo que en agosto, cuando venzan las medidas cautelares sobre Cabral, la Fiscalía ampliaría la imputación sobre la viuda de Basso por otros delitos, como estafa, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Pasaría de cumplir arresto domiciliario en un edificio de lujo en Punta del Este a prisión preventiva, afirmó.

DECIA CONEXIÓN

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