A LA ALTURA DE BALNEARIO ARGENTINO

Conductora perdió el dominio, cruzó el cantero, chocó a vehículo y volcó, en ruta Interbalnearia

El siniestro de tránsito ocurrió en ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 75, en Balneario Argentino.

Policía Caminera informó que una camioneta que circulaba de oeste a este, y por causas que se desconocen, perdió el dominio, cruzó el cantero central e impactó frontolateralmente con otro vehículo que se desplazaba de este a oeste.

Con motivo del impacto, la camioneta volcó quedando sobre senda de circulación norte.

bomberos rescato a conductora que choco con un taxi y quedo atrapada entre el vehiculo y una baranda metalica
Bomberos rescató a conductora que chocó con un taxi y quedó atrapada entre el vehículo y una baranda metálica

La mujer, de 35 años, fue diagnosticada como "politraumatizada, de alta cinemática sin pérdida de conocimiento" y derivada a un centro de salud. El control de alcoholemia arrojó resultado cero.

El segundo automóvil era conducido por una mujer de 60 años, cuyo resultado de alcoholemia fue de 0,0; fue diagnosticada con "politrauma leve, alta cinemática"; no quiso ser trasladada a un centro asistencial.

La ruta permaneció obstruida en la senda de ingreso a Montevideo, canalizándose el tránsito liviano por el cantero central.

